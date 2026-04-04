Fatih Tekke'den Galatasaray zaferi sonrası soyunma odası konumşası!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi ve zirve yarışında kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, soyunma odasında futbolcularına zafer konuşması yaptı.

Başarılı çalıştırıcı yaptığı konuşmanın ardından oyuncularını tek tek alınlarından öptü.

