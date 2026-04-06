Derbi sonrası Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi! Yapay zeka...

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışında dengeler yeniden şekillendi. Derbide alınan skorlar sonrası Süper Lig'i simüle eden Euro Club Index'in yapay zeka modeli, takımların şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:04
Euro Club Index'e göre; Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi.

18- Fatih Karagümrük: 20
Tahmini sezon sonu puanı: 26

17- Eyüpspor: 22
Tahmini sezon sonu puanı: 27

16- Kayserispor: 23
Tahmini sezon sonu puanı: 30

15- Gençlerbirliği: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 30

14- Kasımpaşa: 27
Tahmini sezon sonu puanı: 33

13- Antalyaspor: 28
Tahmini sezon sonu puanı: 33

12- Konyaspor: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 39

11- Çaykur Rizespor: 31
Tahmini sezon sonu puanı: 39

10- Alanyaspor: 32
Tahmini sezon sonu puanı: 40

9- Kocaelispor: 33
Tahmini sezon sonu puanı: 41

8- Gaziantep FK: 33

Tahmini sezon sonu puanı: 41

7- Samsunspor: 36
Tahmini sezon sonu puanı: 45

6- Başakşehir: 43
Tahmini sezon sonu puanı: 55

5- Göztepe: 46
Tahmini sezon sonu puanı: 55

4- Beşiktaş: 52
Tahmini sezon sonu puanı: 64

3- Trabzonspor: 63
Tahmini sezon sonu puanı: 74

2- Fenerbahçe: 63
Tahmini sezon sonu puanı: 76

Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 15.3 olan şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 12.1'e düşürüldü.

1- Galatasaray: 64

Tahmini sezon sonu puanı: 81

Şampiyonluk ihtimali: Geçen hafta yüzde 78.1 olan şampiyonluk ihtimali, derbi mağlubiyetine karşın yüzde 85.2 olarak belirlendi.

