Fenerbahçe'de flaş Marco Asensio gelişmesi!

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Marco Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncu ikinci kez tekrar MR'a girecek.

İspanyol yıldız, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Marco Asensio, 2025–2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 24 maçta İspanyol futbolcu, 11 gol ve 13 asistlik katkıyla skor üretiminde istikrarlı bir grafik sergiledi. Toplamda 1.800 dakika civarında süre alan Asensio, özellikle sol ayağıyla çektiği uzak mesafe şutları ve ceza sahası dışından yarattığı tehlikelerle dikkat çekti.