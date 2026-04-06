Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar! 3 yıldızı yedeğe çekiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak kritik maç öncesi 3 ismi yedeğe çekme kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:34
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 64 puanda kalarak maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 19. galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 63'e yükseltti.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang, Trabzonspor maçında beklentilerin altında kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Göztepe mücadelesinde neşter kararı aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak.
Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1'e inen sarı-kırmızılılar, erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4'e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.
