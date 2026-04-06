Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camiada tartışılan adam haline gelen Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın son olarak eski performansından çok uzaklarda olmasının sebepleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:34
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesinde çok büyük öneme sahip olan bu maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Cimbom'da en çok eleştirilen isimlerden birisi de Mauro Icardi oldu.
Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un ilk 11'de forma şansı verdiği Icardi etkisiz oyunuyla Galatasaray'da tepkilerin hedefi oldu.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK!
2022 Eylül'ünde kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi, ilk sezonunda ligde 24 maçta 22 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük rol oynayıp taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Bu performansı sonrası sarı kırmızılı kulübün 10 milyon Euro'ya PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli futbolcu, 2023-24 sezonundaki şampiyonluğa da 34 maçta 25 gol, 8 asistle katkı verdi ve sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
2024-25'te sakatlık nedeniyle sadece 14 resmi karşılaşmada oynayıp 6 gol, 2 asist üretti. Bu sezon ise 40 karşılaşmada 15 gol, 2 asistlik katkı verdi.
İŞTE PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Hürriyet'in haberine göre; Wanda Nara ile kavgalı boşanmasına özel hayatındaki diğer olaylar da eklenince Mauro Icardi Galatasaray'daki ilk iki sezonunda ulaştığı muhteşem performanstan çok uzak kaldı.
İzinlerden geç dönmesi, ilk 11'e alınmadığı maçlarda takımla ısınmaması da kredisini azalttı. Arjantinli yıldız böylece takımın kahramanı iken şimdilerde adeta yüke dönüştü.