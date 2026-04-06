Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camiada tartışılan adam haline gelen Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın son olarak eski performansından çok uzaklarda olmasının sebepleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:34
Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesinde çok büyük öneme sahip olan bu maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Karşılaşmanın ardından Cimbom'da en çok eleştirilen isimlerden birisi de Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un ilk 11'de forma şansı verdiği Icardi etkisiz oyunuyla Galatasaray'da tepkilerin hedefi oldu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

2022 Eylül'ünde kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi, ilk sezonunda ligde 24 maçta 22 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük rol oynayıp taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

Bu performansı sonrası sarı kırmızılı kulübün 10 milyon Euro'ya PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli futbolcu, 2023-24 sezonundaki şampiyonluğa da 34 maçta 25 gol, 8 asistle katkı verdi ve sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

2024-25'te sakatlık nedeniyle sadece 14 resmi karşılaşmada oynayıp 6 gol, 2 asist üretti. Bu sezon ise 40 karşılaşmada 15 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

İŞTE PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Hürriyet'in haberine göre; Wanda Nara ile kavgalı boşanmasına özel hayatındaki diğer olaylar da eklenince Mauro Icardi Galatasaray'daki ilk iki sezonunda ulaştığı muhteşem performanstan çok uzak kaldı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Eski halinden uzak kalmasının nedenleri...

İzinlerden geç dönmesi, ilk 11'e alınmadığı maçlarda takımla ısınmaması da kredisini azalttı. Arjantinli yıldız böylece takımın kahramanı iken şimdilerde adeta yüke dönüştü.

