CANLI | Juventus - Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da devlerin Avrupa savaşı devam ediyor! Pazartesi akşamı Allianz Stadyumu'nda nefesler, Şampiyonlar Ligi hayali kuran Juventus ile küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Genoa için tutulacak. Devre arasından bu yana istikrarsız sonuçlar alan Juventus, taraftarı önünde hata yapmak istemezken; milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenen maçta tüm gözler genç yetenek üzerinde olacak. Peki, "Juventus - Genoa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve analizler...

JUVENTUS-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki Juventus - Genoa mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

JUVENTUS-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel 11'i: Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Boga, Kenan Yıldız.

Genoa muhtemel 11'i: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Baldanzi, Vitinha, Colombo.

MART AYINDA KENAN YILDIZ FIRTINASI

Kenan Yıldız, Mart ayında Juventus formasıyla çıktığı maçlarda takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu:

Maç Sayısı: 4

4 Gol Sayısı: 2

2 Sezon Genel Toplamı: Tüm kulvarlarda 40 maçta 11 gol.

Genç yetenek, özellikle 23 yaş altı kategorisinde ligin en istikrarlı ve üretken oyuncusu olduğunu kanıtlayarak, Kasım ayında kazandığı ödülün yanına Mart ayı başarısını da eklemiş oldu.