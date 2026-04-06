CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Juventus - Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da sezonun en kritik virajlarından biri olan Juventus - Genoa maçı için geri sayım başladı! Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Juventus, sahasında Genoa'yı ağırlıyor. Devre arası sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan siyah-beyazlılar, bu akşam 3 puanı alarak nefeslenmek istiyor. Peki, Juventus - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:58
Juventus-Genoa maçını canlı takip edebilirsiniz...

İtalya'da devlerin Avrupa savaşı devam ediyor! Pazartesi akşamı Allianz Stadyumu'nda nefesler, Şampiyonlar Ligi hayali kuran Juventus ile küme düşme tehlikesini ensesinde hisseden Genoa için tutulacak. Devre arasından bu yana istikrarsız sonuçlar alan Juventus, taraftarı önünde hata yapmak istemezken; milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenen maçta tüm gözler genç yetenek üzerinde olacak. Peki, "Juventus - Genoa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve analizler...

JUVENTUS-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki Juventus - Genoa mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

JUVENTUS-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-GENOA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel 11'i: Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Boga, Kenan Yıldız.

Genoa muhtemel 11'i: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Baldanzi, Vitinha, Colombo.

MART AYINDA KENAN YILDIZ FIRTINASI

Kenan Yıldız, Mart ayında Juventus formasıyla çıktığı maçlarda takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu:

  • Maç Sayısı: 4
  • Gol Sayısı: 2
  • Sezon Genel Toplamı: Tüm kulvarlarda 40 maçta 11 gol.

Genç yetenek, özellikle 23 yaş altı kategorisinde ligin en istikrarlı ve üretken oyuncusu olduğunu kanıtlayarak, Kasım ayında kazandığı ödülün yanına Mart ayı başarısını da eklemiş oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor 10:34
Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A 10:34
Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A 10:16
Aydınus'tan flaş yorum! F.Bahçe'nin kazandığı penaltı... Aydınus'tan flaş yorum! F.Bahçe'nin kazandığı penaltı... 10:00
Alperen'in basketi ile Houston kazandı! Alperen'in basketi ile Houston kazandı! 09:55
Eski hakemlerden penaltı için flaş yorumlar! Eski hakemlerden penaltı için flaş yorumlar! 09:39
Daha Eski
Ömer Üründül: Sergen Yalçın'ın büyük hatası! Ömer Üründül: Sergen Yalçın'ın büyük hatası! 09:29
Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı bilgileri Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı bilgileri 09:25
Lang'dan flaş gönderme! F.Bahçe'nin galibiyeti sonrası... Lang'dan flaş gönderme! F.Bahçe'nin galibiyeti sonrası... 09:14
Çakar'dan olay sözler! "F.Bahçe'yi yarışta tuttular" Çakar'dan olay sözler! "F.Bahçe'yi yarışta tuttular" 08:56
Derbinin ardından flaş 'Yasin Kol' yorumu! Derbinin ardından flaş 'Yasin Kol' yorumu! 08:51
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:13