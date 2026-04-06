Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiği açıklanmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:27
Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da gözler Göztepe maçına çevrildi.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Sarı-kırmızılılar, 27. hafta erteleme maçında çarşamba günü İzmir ekibine konuk olacak.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Cimbom, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4'e yükseltmek istiyor.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da kritik mücadele öncesi merak edilen durumlardan birisi de Gabriel Sara'nın durumu oldu.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Milli takımda sakatlanan Brezilyalı yıldızın sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiği açıklanmıştı.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın tedavisine devam ediliyor.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

GÖZTEPE MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Yıldız orta saha oyuncusunun tedaviye vereceği yanıta göre Göztepe maçının kadrosuna dahil olma ihtimali belirdi.

Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...

Sara, İzmir'e götürülmezse hafta sonundaki Kocaeli maçıyla takıma katılması bekleniyor.

Eski hakemlerden penaltı için flaş yorumlar!
İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç!
