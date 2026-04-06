Galatasaray'da Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiği açıklanmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:27
Galatasaray'da kritik mücadele öncesi merak edilen durumlardan birisi de Gabriel Sara'nın durumu oldu.
Milli takımda sakatlanan Brezilyalı yıldızın sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiği açıklanmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giyemedi.
Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın tedavisine devam ediliyor.
GÖZTEPE MAÇINDA KADRODA OLABİLİR
Yıldız orta saha oyuncusunun tedaviye vereceği yanıta göre Göztepe maçının kadrosuna dahil olma ihtimali belirdi.
Sara, İzmir'e götürülmezse hafta sonundaki Kocaeli maçıyla takıma katılması bekleniyor.
