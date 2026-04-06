Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

"Serie A'da sezonun en kritik virajlarından biri olan Napoli - AC Milan maçı için geri sayım başladı! Lig ikinciliği koltuğu için kıyasıya rekabet eden iki dev kulüp, Stadio Maradona'da karşı karşıya geliyor. Aralarındaki 1 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağı merak konusu olurken, mağlup olan taraf Inter Milan'ı yakalama şansını mucizelere bırakacak. Peki, Napoli - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri..."

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 12:59
Napoli - Milan maçı canlı anlatım için tıklayın!

İtalya'da ikincilik savaşı ve şampiyonluk inadı tek maçta birleşiyor! Pazartesi akşamı Napoli'de nefesler, lig tablosunda aralarında sadece bir puan fark bulunan Napoli ve AC Milan için tutulacak. Her iki takım da lider Inter Milan'ı yakalama umudunu matematiksel olarak sürdürse de, bu akşam yaşanacak bir mağlubiyet şampiyonluk kapısını tamamen kapatabilir. Peki, "Napoli - AC Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte dev derbiyi canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve muhtemel senaryolar...

NAPOLI - AC MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki Napoli - AC Milan mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

NAPOLI - AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

NAPOLI'DE "CONTE" DÖNÜŞÜMÜ: KALELER KAPANDI

Sezona Avrupa'dan elenerek ve şampiyonluk unvanını koruma şansını erken kaybederek başlayan Napoli, Antonio Conte ile yeniden ayağa kalktı. Son maçında Cagliari'yi 1-0 yenen Napoli, tam 11 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Partenopei, Aralık 2024'ten bu yana Serie A'da evinde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 5. sıradaki Juventus'un 8 puan önünde yer alan Napoli, bu maçı kazanarak hem Şampiyonlar Ligi vizesini perçinlemek hem de Inter'i baskı altına almak istiyor.

DEPLASMAN KRALI MILAN VE MAX ALLEGRI FAKTÖRÜ

Avrupa kupalarında yer almamanın avantajını ligde kullanan Max Allegri'nin ekibi, deplasmandaki müthiş performansıyla dikkat çekiyor. Milan, bu sezon deplasman maçlarında ligin en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen takımlarından biri konumunda. Geçen ayki derbi zaferiyle şampiyonluk yarışına tutunan Milan, lider Inter'in sadece 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Max Allegri, meslektaşı Antonio Conte ile çıktığı 11 randevunun sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

NAPOLI MILAN MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Napoli maç günü paylaşımı

Milan maç günü paylaşımı

