Haberler İtalya Serie A Udinese - Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese - Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın en merak edilen mücadelelerinden biri olan Udinese - Como 1907 maçı için geri sayım başladı! Son maçında Pisa'yı 5-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Como, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Udinese ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralarla bağını kesme niyetinde. Peki, Udinese - Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:19
Udinese - Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da Avrupa yarışı kızışıyor! Ligin sürpriz ekibi Como 1907, milli ara öncesinde Pisa'yı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala 4. sıradaki yerini koruyan ve Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Como, Udinese deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Udinese ise taraftarı önünde puan alarak nefeslenme peşinde. Peki, "Udinese - Como 1907 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve analizler...

UDINESE - COMO 1907 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki Udinese - Como 1907 mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 13.30'da başlayacak.

UDINESE - COMO 1907 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Udinese muhtemel 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Bayo

Como muhtemel 11'i: Butez, Smolcic, Carlos, Kempf, Moreno, Perrone, Da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas

