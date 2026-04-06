Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi: Tempo artınca...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 kazandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbiyi usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:31
Gelelim Tedesco'ya… İki milli maçın yıldızlarından biri olan İsmail Yüksek kulübede, yine moralli dönmüş Kerem kulübede ve de sakatlıktan yeni çıkmış hazır olmayan Semedo ilk 11'de. Yine milli oyuncu Mert kulübede. Hele hele Asensio sakatlandıktan sonra İsmail yerine bütün sezon az süre verdiği Fred'i oyuna alması da ayrı bir eleştiri konusu.
TAKIMIN EN İYİSİ KANTEYDİ
Benim sezon başından beri üstünde durduğum konu var.. Zorluk derecesi yüksek maçlarda devamlılığı ve defansif yönleri olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları kesinlikle yanlış. Talisca da çıktıktan sonra F.Bahçe'nin temposunu gördük! Takımın en iyisi Kante'ydi.
