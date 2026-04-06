Ziraat Türkiye Kupası
Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi: Tempo artınca...

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi: Tempo artınca...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 kazandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbiyi usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:31
ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DEYDİ

F. Bahçe dün gece uzatma bölümünün son dakikasında attığı penaltı golü ile lige tutundu. Maçın geneline baktığımız zaman, futbol kalitesi vasat ama mücadeleli zaman zaman da tempolu bir maç izledik. Genel olarak pozisyon üstünlüğü F.Bahçe'deydi.

SERGEN YALÇIN'IN BÜYÜK HATASI

Üstelik 20. saniyede Nene'nin kaçırdığı gol, penaltıdan çok daha kolaydı. Beşiktaş daha çok kontrollü bir anlayışa önem verdi. İki teknik adamın da önemli hatalarına şahit olduk. Murillo'nun devrede sakatlanıp çıkmasından sonra bu bölgeye maç eksiği olan Gökhan'ın gelmesi, sonrasında da Sergen Yalçın'ın büyük hatası gündeme geldi..

Cerny arada kendine bakmamış, güçsüzdü. Sergen Yalçın'ın da Gökhan'ın önüne Cengiz'i alması F.Bahçe'ye çok elverişli bir ortam hazırladı. Sağ kulvarı hiç işletemeyen F.Bahçe ikinci yarıda solu etkili kullandı. Cengiz'in iki defa üst üste yaptığı top kaybı yanlışları ile Kerem'e istediği genişlikte iki önemli pozisyon çıktı. Birinde Ersin'i geçemedi, ikincide de çok iyi pas verdi ama Cherif, Ersin'i geçemedi. Tabii bu iki kurtarışta da Ersin'in başarısı büyüktü. Sonunda da maçı bırakmayan F.Bahçe bir penaltı golü ile kazandı.

Gelelim Tedesco'ya… İki milli maçın yıldızlarından biri olan İsmail Yüksek kulübede, yine moralli dönmüş Kerem kulübede ve de sakatlıktan yeni çıkmış hazır olmayan Semedo ilk 11'de. Yine milli oyuncu Mert kulübede. Hele hele Asensio sakatlandıktan sonra İsmail yerine bütün sezon az süre verdiği Fred'i oyuna alması da ayrı bir eleştiri konusu.

TAKIMIN EN İYİSİ KANTEYDİ

Benim sezon başından beri üstünde durduğum konu var.. Zorluk derecesi yüksek maçlarda devamlılığı ve defansif yönleri olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları kesinlikle yanlış. Talisca da çıktıktan sonra F.Bahçe'nin temposunu gördük! Takımın en iyisi Kante'ydi.

