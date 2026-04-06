Eski hakemler değerlendirdi! Fenerbahçe'nin penaltısında karar doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Fenerbahçe ev sahibi olduğu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını, eski hakemler yayıncı kuruluşta değerlendirdiler. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:39
36. dakikada Brown ve Murillo yerde kaldı, Fenerbahçe faul kazandı.
Bahattin Duran: Faul doğru.
Deniz Çoban: Faul kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Faul kararı doğru.
40. dakikada Nene faul bekledi, devam kararı verildi.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Hafif bir temas var, faul almak istemiş ama faul söz konusu değil.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
41. dakikada Musaba'nın Orkun'a müdahalesinde avantaj gösterildi, ardından kart çıkmadı.
Bahattin Duran: Çok net taktik faul, sportmenlik dışı. Faulle birlikte sarı kart olabilirdi.
Deniz Çoban: Avantaj oynattığı için karta gerek yok. Avantaj oynatmayıp Musaba'ya sarı kart en doğrusu olurdu.
Bülent Yıldırım: Avantaj oynatmayıp Musaba'ya sarı kart en doğrusu olurdu.
45+2. dakikada Rıdvan'ın Musaba'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Rıdvan risk alarak sıçradı. Rıdvan kayarak geldi, topla oynadı ama Rıdvan, risk aldı kayarak. Top auta çıktı mı hayır, Musaba hala topa yakın. Ceza sahasına topla girecekken devam edemiyor. Rıdvan topla oynamasına rağmen faul ve sarı kart gerekir.
Deniz Çoban: Oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi? Engelledi. Rıdvan topa vurup kornere atsa o zaman kabul ama top Musaba'nın önünde yani. Bu faul ve sarı kart.
Bülent Yıldırım: Musaba gidecek, Rıdvan yüzünden gidemiyor. Faul bu. Bu şahsi düşüncemiz değil. Kural kitabında yazan bu. Kitap dışında yorumumuz yok. Net şekilde faul ve sarı kart.
45+4. dakikada Guendouzi'ye yapılan müdahalede ihlal var mı?
Deniz Çoban: İhlal yok, doğal bir çarpışma.
Bülent Yıldırım: Futbol içi bir çarpışma.
Bahattin Duran: İhlal kesinlikle yok, devam kararı doğru.
51. dakikada Wilfried Ndidi'ye gösterilen sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Sarı karta katılmıyorum.
Deniz Çoban: Sarı kart yok.
Bülent Yıldırım: Tabanı gösteriyor ama müdahale yok. Yardımcı hakemden yanlış bir müdahale geliyor. Taban yanıltmış hakem ekibini.
60. dakikada Tedesco'ya çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Tedesco'nun yaptığı hiçbir sportmenlik dışı davranış yok. Cerny ona çarptı ve çok uzattı. Kart çıkacaksa Cerny'e çıkmalıydı. Git deniyor, Cerny hala gitmiyor. Cerny de sarı kart görmeliydi.
Bahattin Duran: Tedesco'nun sportmenlik dışı bir hareketi yok. Cerny fazla uzattı.
Bülent Yıldırım: Ben de bir şey göremedim.
67. dakikada Beşiktaş penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.
Bahattin Duran: Penaltı yok, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı yok, devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok, devam kararı doğru.
68. dakikada Dorgeles Nene'ye çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Çok doğru bir sarı kart. Nene sınırı da zorlamış.
Bahattin Duran: Sarı kartta şüphe yok.
Bülent Yıldırım: Milimetrik farkla kurtardı. Denk gelse kırmızı kart olurdu.
71. dakikada Rıdvan'ın müdahalesinde sadece faul yeterli mi?
Bahattin Duran: Kart gerekmez, faul yeterli.
Deniz Çoban: Sadece faul kararı yeterli.
Bülent Yıldırım: Sadece faul kararı yeterli.
Rıdvan'a çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Bir oyuncu alıyor taçta topu, Rıdvan'a veriyor. Rıdvan başkasına veriyor. Hakem haklı bir sarı kart gösteriyor.
Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.
81. dakikada Oosterwolde'ye çıkan sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Oosterwolde'nin itirazına şaşırdım. Çok net sarı kart.
Deniz Çoban: Çok net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart.
89. dakikada Skriniar'ın Uduokhai'ye müdahalesinde sadece faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekir.
90+6. DAKİKADA VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Nene'nin bir sonraki hamlesini etkiledi mi Agbadou? Diyelim ki topla oynadı, topu uzaklaştırdı mı uzaklaştırmadı mı? Kornere gitseydi eleştirirdik penaltı kararını, çok uzağa atsaydı eleştirirdik. Bu oyuncu düşmeseydi, topu alır mıydı, alırdı. Agbadou topa dokunup uzaklaştıramadı. Fenerbahçeli oyuncunun ikinci hamlesini engelledi. Topa ilk vuran Nene ve topu önüne doğru aldı. Agbadou canhıraş gelip ayağını uzattı, topu önüne alma hareketi yaptı ama yapamadı. Nene topu kurtardı. Top Nene'nin topu. Arkadan süpürerek geldi. İlk kontak noktası dışarıda. Çizginin üzerinde ve içinde de kontak devam ediyor. İhlale dışarıda deme şansımız yok bu pozisyonda.
Kural kitabında tutma için dışarıda başlayıp içeride biterse, içeride kabul edilir diyor. Agbadou'nun diz darbesi olmasa top Nene'nin önünde, avantajı bozdu. Bence penaltı! Sarıda da şüphe yok, bariz gol şansı. Top için mücadele olduğu için sarı.
Bahattin Duran: Agbadou topa vurdu, top oyun alanının dışına gitti. Tehlikeli ayağıyla, riskli ayağıyla kayarak müdahale etti. Önce Nene topa temas etti. Agbadou'nun tabanına da temas etti top. Büktüğü dizi, kaymaya devam etti. Çok net, Nene'nin sonraki hamlesini engelledi. Sonraki hamlesi zaten önündeki top Nene'nin.
Hareket dışarıda başladı, sonrasında kırık dizle geldi geldi geldi, ceza sahasının içine girdi. Diziyle süpürdü ve devam etti. Çok net bir şekilde penaltı. Doğru karar. Doğru sarı kart.
Bülent Yıldırım: Nene'yi düşüren etkili temas içeride. Dışarıda başlayıp içeride bitti. Doğrudan sarı kart da tartışmasız. Penaltı kararı doğru. Pozisyon dışarıda başladı ama bileğe temas içeride devam etti. Kontak noktası şöyle önemli; başlayıp biten bir eylemde birleşik harekette, kayarak müdahalede alıp oyuncuyu taşırsınız, son nokta önemli, dışarıda başladı içeride bitti. Kayarak müdahale olduğu ve içeride devam ettiği için karar doğru. VAR'ın da onaylaması doğru. Penaltı var, sarı kart yeterli.
HAKEMİN GENEL PERFORMANSI HAKKINDA...
Deniz Çoban: Yasin Kol'un 5. derbisi ve en iyisiydi.
Bahattin Duran: Maçın kararını doğru verdi. Bir taraf memnun değil ama çok doğru bir karar verdi. Ufak tefek hataları oldu. Maçın ana kararında doğruyu yaptı.
Bülent Yıldırım: Kritik karar her şeyin önüne geçti ve teknik olarak analiz yaptık, doğru karar verdi. VAR da doğru karar verdi. Genel yönetimini başarılı olarak kabul edebiliriz.
