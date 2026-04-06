Eski hakemler değerlendirdi! Fenerbahçe'nin penaltısında karar doğru mu?

45+2. dakikada Rıdvan'ın Musaba'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu? Bahattin Duran: Rıdvan risk alarak sıçradı. Rıdvan kayarak geldi, topla oynadı ama Rıdvan, risk aldı kayarak. Top auta çıktı mı hayır, Musaba hala topa yakın. Ceza sahasına topla girecekken devam edemiyor. Rıdvan topla oynamasına rağmen faul ve sarı kart gerekir. Deniz Çoban: Oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi? Engelledi. Rıdvan topa vurup kornere atsa o zaman kabul ama top Musaba'nın önünde yani. Bu faul ve sarı kart. Bülent Yıldırım: Musaba gidecek, Rıdvan yüzünden gidemiyor. Faul bu. Bu şahsi düşüncemiz değil. Kural kitabında yazan bu. Kitap dışında yorumumuz yok. Net şekilde faul ve sarı kart.