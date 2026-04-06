Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski hakem Fırat Aydınus, dev derbiyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:00
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 63'e yükseltirken, Beşiktaş 52 puanda kaldı.
Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Hürriyet'e değerlendirdi. İşte o yazı...
FIRAT AYDINUS: SON DAKİKA GOLÜ FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTU!
İlk 45 dakikada temponun zaman zaman yükseldiği, zaman zaman düştüğü; pozisyonlu, bazı sekanslarda "her an gol olacak" hissi veren ancak her iki takımın da final vuruşlarında yetersiz kaldığı bir maç izledik. İlk dakikalardan itibaren Fenerbahçe'nin Nene ile yakaladığı, ardından Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar vardı. İlk 15 dakika, ilk yarının en heyecan veren zaman dilimiydi. İlk 45 dakikanın son bölümlerinde de kaçan pozisyonlara şahit olduk. Oyun olarak iki takımın da rakibine karşı bariz bir üstünlük kurduğunu söylemek zor; orta sahaların ise oldukça kolay geçildiği bir ilk yarı izledik.
ERSİN MAÇA DAMGA VURDU
İkinci devre Beşiktaş'ın yakaladığı gollük pozisyonla başlandı ama 50 ile ile 70. dakikalar arasında Fenerbahçe hakimiyeti eline aldı ve pozisyonlara girdi. Son 10 dakika her iki takım da arkada geniş alanlar vermeye başladı. Bu süre içerisinde sanki gol atanın kazanacağı bir bölüm vardı. Bu bölümde özellikle Kerem ve Cherif'in pozisyonlarında Ersin'in kurtarışları maça damgasını vurdu. Özellikle bu iki pozisyon Fenerbahçe'nin santrfor ihtiyacının açık bir göstergesiydi.
FENERBAHÇELİLER ÇOK STRESLİ VE TELAŞLI OYNADI
Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucundan sonra Fenerbahçe için alınacak üç puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi ve açıkçası bu durum sarı lacivertli futbolculara daha çok stres yüklemişti. "Eğer yenemez ve üç puanı alamazsak" düşüncesi içerisinde stresli ve telaşlı bir oyun oynadılar.
Doğal olarak Beşiktaş daha rahattı belki de bu stres Kerem ve Nene gibi oyuncuların yüzde yüzlük gol pozisyonlarında başarısız olmasına en büyük etkendi. Maç golsüz bitecek derken gelen penaltı golü Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına iyice tutunmasını sağladı ve kartlar yeniden dağıtıldı.
PENALTIDA HATALI KARAR VERDİ
Fenerbahçe'nin 56. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde ve 68. dakikada sarı lacivertli takımın ceza sahasında Guendouzi'nin koluna gelen topta devam kararları doğruydu. Hakem Yasin Kol'un hatalı sarı kart ve faul tercihleri oldu. Böyle stresi yüksek bir maç için genel anlamda kötü değildi diyecekken, son dakikada verdiği penaltıda hatalı olduğu olduğunu düşünüyorum.
