Galatasaray'da Osimhen heyecanı! Sahalara geri döneceği maç...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın son olarak iyileşip yeniden sarı-kırmızılı formayı sırtına geçireceği maç belli oldu. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:54
Akşam'ın haberine göre fizyoterapistler kontrolünde salon çalışmalarına başlayan Nijeryalı santrforun iyileşme süreci hızlı ilerliyor.
Osimhen'in, 20 Nisan haftasında takımla antrenmanlara başlaması ve 26 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sahada olması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.