Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın finali Kocaeli'de yapılıyor! Ligde 6. sırada yer alan Rams Başakşehir, son iki haftalık puan kaybını telafi ederek 4. sıradaki Beşiktaş'ı takibe devam etmek istiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 2026 yılındaki form düşüklüğünü taraftarı önünde sonlandırma peşinde. Peki, "Kocaelispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte şampiyonluk ve Avrupa yarışını yakından ilgilendiren maçın yayın bilgileri, eksik listesi ve dikkat çeken istatistikler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:26
Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de "telafi" akşamı! Ligin 28. hafta kapanış maçında Kocaelispor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Üst üste iki mağlubiyet alarak sarsılan Körfez ekibi, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Avrupa potasından uzaklaşmak istemeyen "Boz Baykuşlar" ise son iki maçtaki puan kayıplarını bu zorlu deplasmanda telafi etme peşinde. Peki, "Kocaelispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte 6 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel gelişmeleri...

KOCAELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Kocaelispor - Rams Başakşehir mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

KOCAELİSPOR'DA 2026 KABUSU VE SAKATLIK RAPORU

Kocaelispor, 2025 yılını 8 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirerek büyük sükse yapmıştı. Ancak 2026 yılı yeşil-siyahlılar için oldukça sert başladı. Körfez ekibi bu yıl çıktığı 10 maçın 6'sını kaybetti.

Mateusz Wieteska (Diz), Aleksandar Jovanovic (Diz) ve Hırvat golcü Bruno Petkovic (Kas) sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Cezalarını tamamlayan Show ve Ahmet Oğuz kadroya dönerken, sakatlığı geçen Mahamadou Susoho da hazır durumda.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA İNADİ VE ŞOMURODOV FAKTÖRÜ

Nuri Şahin yönetimindeki Rams Başakşehir, sezona yavaş başlasa da son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Son 10 maçta 21 puan toplayan "Boz Baykuşlar", ligin en formda ekiplerinden biri konumunda. Özbek yıldız Eldor Şomurodov, bu sezon kaydettiği 16 golle takımın en büyük kozu. Yıldız oyuncu, 5 maçlık gol sessizliğini bu akşam bozmak istiyor. Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Festy Ebosele yeniden kadroda. Ancak sakatlığı bulunan Abbosbek Fayzullaev'in oynaması beklenmiyor. Christopher Operi'nin durumu ise şüpheli. Turuncu-lacivertli ekipte tam 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

TARİHİ REKABETTE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ

İstatistikler, konuk ekibin bu deplasmana oldukça özgüvenli geleceğini gösteriyor. Başakşehir, 2004 yılından bu yana Kocaelispor'a karşı oynadığı 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi de turuncu-lacivertliler 1-0 kazanmıştı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

  • Rams Başakşehir: 27 maçta 12 galibiyetle 43 puan toplayan İstanbul ekibi 6. sırada.

  • Kocaelispor: 27 maçta 9 galibiyetle 33 puanı bulunan Kocaeli temsilcisi 9. sırada yer alıyor.

Kocaelispor maç günü paylaşımı

RAMS Başakşehir maç günü paylaşımı

