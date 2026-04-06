Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile oynadığı dev derbide sakatlanan Marco Asensio'nun son durumu hakkındaki önemli gelişmeleri A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayında aktardı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Futbolcunun son durumu hakkındaki gelişmeleri, A Spor Muhabiri Erdem Akbaş canlı yayında aktardı. Erdem Akbaş yaptığı açıklamada, "Marco Asensio dün gece MR'a girdi. Bugün tekrar MR'a girecek ama ilk MR sonucunda Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi. İspanyol yıldız, Kayserispor maçında forma giyemeyecek." ifadelerine yer verdi.