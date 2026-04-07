Galatasaray'da yeni kriz! Takım Icardi'den umudu kesti
Trabzonspor deplasmanında puan kaybeden Galatasaray'da, Osimhen'in eksikliği hissedildi. Icardi'nin etkisiz performansı hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaraylı futbolcular aralarında flaş bir karar verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Galatasaray, Osimhen'in olmadığı bir maçta daha puan kaybederken; yerine oynayan Icardi, Trabzon'da beklentileri karşılayamadı.
Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları Icardi'nin performansından memnun değil.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor yenilgisinin ardından aralarında durum değerlendirmesinde bulunan oyuncular, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu.
Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.