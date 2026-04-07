CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da yeni kriz! Takım Icardi'den umudu kesti

Galatasaray'da yeni kriz! Takım Icardi'den umudu kesti

Trabzonspor deplasmanında puan kaybeden Galatasaray'da, Osimhen'in eksikliği hissedildi. Icardi'nin etkisiz performansı hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaraylı futbolcular aralarında flaş bir karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Galatasaray, Osimhen'in olmadığı bir maçta daha puan kaybederken; yerine oynayan Icardi, Trabzon'da beklentileri karşılayamadı.

Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları Icardi'nin performansından memnun değil.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor yenilgisinin ardından aralarında durum değerlendirmesinde bulunan oyuncular, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu.

Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
