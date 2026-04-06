Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi 7 Nisan günü başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu VakıfBank ile normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Medicana, finalde karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 16:21
Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan'da Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

7 NİSAN:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 NİSAN:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 NİSAN:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 NİSAN (GEREKİRSE):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 NİSAN (GEREKİRSE):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 NİSAN:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 NİSAN:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 NİSAN (GEREKİRSE):

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

G.Saray'da Silva gelişmesi!
TFF'den flaş Yasin Kol kararı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de savaş ve Terörsüz Türkiye masada
G.Saray'da Boey gelişmesi!
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
