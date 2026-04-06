Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan'da Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

7 NİSAN:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 NİSAN:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 NİSAN:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 NİSAN (GEREKİRSE):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 NİSAN (GEREKİRSE):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 NİSAN:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 NİSAN:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 NİSAN (GEREKİRSE):

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)