Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan'da Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
7 NİSAN:
17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
11 NİSAN:
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
13 NİSAN:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
16 NİSAN (GEREKİRSE):
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
19 NİSAN (GEREKİRSE):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
PLAY-OFF 3-4
Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.
Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.
Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:
8 NİSAN:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)
11 NİSAN:
13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
13 NİSAN (GEREKİRSE):
16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)