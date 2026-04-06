TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Maçın hakemi Yasin Kol, uzatma dakikalarında Fenerbahçe'ye verdiği penaltıyla gündem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 38 yaşındaki hakemle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:24
Dev derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse maçın hakemi Yasin Kol oldu.
38 yaşındaki hakem, 90+7. dakikada Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'yi Beşiktaş ceza sahası içerisinde yerde bıraktığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.
Beşiktaş cephesi, mücadele sonrası verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi.
"BİRAZCIK UTANMALARI VARSA İSTİFA EDERLER"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse..." dedi.
"HİÇ KİMSE BÖYLE GALİBİYETLER ALMAMALI"
Teknik direktör Sergen Yalçın ise mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında penaltı pozisyonuyla ilgili, "Bu sezon oynadığımız derbilerde yaşanan şeylerin doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Camia olarak çok üzgünüz. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Gelecek adına adımlar atıyoruz. Yaşanan olaylar şevkimizi kırıyor. Fenerbahçe maçı kazanabilirdi ama böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye çok yakışmadı. Hakem arkadaşlara ve VAR'daki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok art niyetli olmak istemiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Penaltı pozisyonunu seyredin. Gerçekten penaltı olup, olmadığına bir bakın. Hiç kimse böyle galibiyetler almamalı. Ben kendi adıma istemiyorum. Bize genelde vermiyorlar. ifadelerini kullandı.
TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol ile ilgili kararını verdi.
İYİ NOT VERİLECEK
Habertürk'ün haberine göre; TFF kaynakları, derbinin orta hakemi Yasin Kol'a iyi bir not verileceğini belirtiyor.
Haberde Nene'ye ceza sahası dışında bir darbenin geldiği ancak pozisyonun içeride devam ettiği belirtildi. IFAB kurallarına göre bu pozisyonun penaltı olduğu vurgulanırken, TFF'de görevli Portekizli hakem hocalarının pozisyonun penaltı olduğunu ve Yasin Kol'un iyi bir maç yönettiğini belirttiği aktarıldı.
