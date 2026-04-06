CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Vinicius Junior, Real Madrid'le sözleşme yenileyecek!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, sözleşme yenileme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Başkan Florentino Perez'e duyduğu güveni dile getirdi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 15:11
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, yeni sözleşme konusunda olumlu mesaj verdi. Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sık sık yeni sözleşme haberleriyle gündeme gelen Brezilyalı futbolcu, bu konuda önemli mesaj verdi.

Yeni sözleşme konusunda çok sakin olduğu söylenen 25 yaşındaki futbolcu, ''Yeni sözleşme, zamanı geldiğinde imzalanacak. Real Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum. Bu konuda çok rahatım, başkanımıza çok güveniyorum. Madrid'e çocukken geldim. Her kulüpte olduğu gibi, burada da inişler ve çıkışlar olacağını biliyorum. Hayallerimin kulübünde çok şey öğrendim ve olgunlaştım.'' dedi.

Brezilyalı futbolcu, ''Başkan Florentino Perez ile harika bir ilişkim var. Umarım yakında bir anlaşmaya varırız ve hayallerimin kulübünde yaşamaya devam edebilirim.'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Vinicius Junior, 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 14:47
Göztepe'nin iç saha performansı! Göztepe'nin iç saha performansı! 14:36
Göztepe'de sözleşme yeniliği! Göztepe'de sözleşme yeniliği! 14:29
G.Saray'da Boey gelişmesi! G.Saray'da Boey gelişmesi! 14:27
TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... 14:24
Galatasaray'da Göztepe mesaisi! Galatasaray'da Göztepe mesaisi! 14:23
Daha Eski
