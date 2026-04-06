Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 7-8 Nisan'da başlıyor. Real Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Atletico Madrid gibi dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 15:36
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 7 Nisan'da oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, 7 Nisan'da ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Devler Ligi'nin bu turunda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

7 NİSAN:

22.00 Real Madrid - Bayern Münih

22.00 Sporting CP - Arsenal

8 NİSAN ÇARŞAMBA:

22.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

22.00 Barcelona - Atletico Madrid

