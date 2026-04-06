Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçları yönetecek hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçlarının hakemlerini duyurdu.

İzmir'de oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yaparken, dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev alacak.

Karadeniz'deki mücadelede ise Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Bu önemli müsabakada düdük Atilla Karaoğlan'da olacak. Karaoğlan'ın yardımcıları Erkan Akbulut ve Suat Güz olurken, dördüncü hakem Ayberk Demirbaş olarak açıklandı.

