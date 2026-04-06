Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny'den derbi sonrası flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kendi evinde oynadığı maçı son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.
Penaltıya sebebiyet veren Beşiktaş'ın oyuncusu Agbadou'nun hareketi sonrası tartışmalar çıkmaya başladı. Penaltı pozisyonuyla ilgili birçok farklı görüş dile getirildi.
Beşiktaş'ın Çekyalı oyuncusu Vaclac Cerny, derbi sonrası kişisel sosyal medya hesabından "iğrenç" kelimesini başlık atarak paylaşımda bulundu.
