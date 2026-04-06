Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester City, 9 sezon takımında önemli görev üstlenen Bernardo Silva ile sezon sonunda yolların ayrılacağını resmen açıkladı. Galatasaray'ın yanı sıra oyuncuyu birçok kulüp istiyor. İşte detaylar... (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 16:36
Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, uzun yıllardır takımın önemli parçalarından biri olan Bernardo Silva ile yollarını ayıracağını resmen duyurdu.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

"HER GÜZEL ŞEYİN BİR SONU VAR"

Kulüpte teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Pep Lijnders, Hayters TV'ye yaptığı açıklamada ayrılığı doğrulayarak, "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Manchester City taraftarları, sosyal medyada Bernardo Silva'ya veda mesajları paylaşmaya başladı.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

GALATASARAY İHTİMALİ GÜNDEMDE

Sezon sonunda boşa çıkacak olan yıldız futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Galatasaray ihtimali de gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

JUVENTUS YAKIN TAKİPTE

Öte yandan İtalya'dan Juventus'un da transfer yarışında olduğu ifade ediliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği Bernardo Silva için resmi açıklama!

MANCHESTER CITY KARİYERİ DOLU DOLU GEÇTİ

Pep Guardiola yönetiminde Manchester City formasıyla 9 sezonda 19 kupa kazanan Bernardo Silva, çıktığı 450 maçta 76 gol ve 77 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını yazdırdı.

