Sacha Boey yerine İngiltere'den oyuncu geliyor! Yıldız isim takımdan ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz ara transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern yönetimi, Boey yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'u transfer listesine ekledi. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:27
Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sacha Boey yerine bir sağ bek takviyesi gündemde.
Bayern Münih teknik heyetinin sağ bekteki uzun vadeli planları doğrultusunda, Fransız oyuncunun yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'un listede yer aldığı ve teklif yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
İngiliz kulübünün, Acheampong'u 25-30 milyon euro arasında bir teklifle takımdan gönderebileceği ifade edildi.
Alman devinin, Sacha Boey konusundaki tavrı ise netliğini koruyor.
Bavyera kulübü, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmasını ve sürecin netleşmesini umuyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Sacha Boey, 2 gollük performans sergiledi. Bayern ile sözleşmesi 2028 yılında sona eren Fransız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
