Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Sacha Boey yerine İngiltere'den oyuncu geliyor! Yıldız isim takımdan ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz ara transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern yönetimi, Boey yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'u transfer listesine ekledi. İşte detaylar... | GS Spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:27
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması da şekilleniyor.

Devre arasında kiralık gelen Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi oyuncuların bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini sürdürürken, bir başka kiralık isim için dikkat çeken gelişme yaşandı.

2 sezon önce sarı-kırmızılılardan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan ve kiralık olarak tekrar Galatasaray forması giyen Sacha Boey hakkında transfer yankıları sürüyor.

Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sacha Boey yerine bir sağ bek takviyesi gündemde.

Bayern Münih teknik heyetinin sağ bekteki uzun vadeli planları doğrultusunda, Fransız oyuncunun yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'un listede yer aldığı ve teklif yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

İngiliz kulübünün, Acheampong'u 25-30 milyon euro arasında bir teklifle takımdan gönderebileceği ifade edildi.

Alman devinin, Sacha Boey konusundaki tavrı ise netliğini koruyor.

Bavyera kulübü, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmasını ve sürecin netleşmesini umuyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Sacha Boey, 2 gollük performans sergiledi. Bayern ile sözleşmesi 2028 yılında sona eren Fransız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

G.Saray'da Boey gelişmesi! 14:27
TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... 14:24
Galatasaray'da Göztepe mesaisi! 14:23
Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 13:04
Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A 12:59
TFF play-off tarihlerini belirledi! 12:55
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! 12:34
Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... 12:27
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! 12:16
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! 11:48
Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri 10:55
İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! 10:54