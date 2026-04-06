Ziraat Türkiye Kupası
Derbi sonrası Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta kara bulutlar devam ediyor. Siyah-beyazlıların transferde istediği oyuncu için dev kulüplerin devrede olduğu ve transfer yarışında önde oldukları aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 15:41
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de transferde geldi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.

EN CİDDİ ADAYLAR

Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla Juventus ve Benfica'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 24 maça çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Guerreiro'nun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

G.Saray'da Boey gelişmesi!
TFF'den flaş Yasin Kol kararı!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Son dakika: MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetti! Feti Yıldız sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı | Volkan Yılmaz dönemi
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri!
Son Dakika
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 15:26
Vinicius Junior'dan yeni sözleşme! Vinicius Junior'dan yeni sözleşme! 15:10
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 14:47
Göztepe'nin iç saha performansı! Göztepe'nin iç saha performansı! 14:36
Göztepe'de sözleşme yeniliği! Göztepe'de sözleşme yeniliği! 14:29
G.Saray'da Boey gelişmesi! G.Saray'da Boey gelişmesi! 14:27
Daha Eski
TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... 14:24
Galatasaray'da Göztepe mesaisi! Galatasaray'da Göztepe mesaisi! 14:23
Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 13:04
Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A 12:59
TFF play-off tarihlerini belirledi! TFF play-off tarihlerini belirledi! 12:55
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! 12:34