Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de iç sahada çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alan ve sadece 1 kez yenilen Göztepe, Galatasaray maçı öncesi evindeki gücünü konuşturuyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:36
Göztepe bu sezon Trendyol Süper Lig'de sahasında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 13 iç saha maçında 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken yalnızca 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında yaşadı.

Bu sonuçlarla Göztepe, evinde kazanabileceği 39 puanın 24'ünü toplarken hücumda da etkili bir görüntü çizdi. İzmir ekibi bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

EVİNDE BEŞİKTAŞ'I YENDİ, FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDI

Göztepe, bu sezon iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekerken üç büyüklerin ikisine karşı da etkili bir performans ortaya koydu. İzmir ekibi, ligin ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İlerleyen haftalarda ise Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Şu ana kadar sahasında üç büyüklerin ikisi karşısında yenilgi yaşamayan Göztepe, 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray karşısında da benzer bir performans sergilemeyi hedefliyor.

EN BAŞARILI BEŞİNCİ TAKIM

Göztepe, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. İç sahada topladığı 24 puanla, bir maç eksiğine rağmen ligin en başarılı beşinci takımı konumunda yer alıyor.

Bu alanda zirvede Galatasaray bulunurken, onu Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor. İzmir temsilcisi, 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Beşiktaş'ı geride bırakarak sıralamada bir basamak daha yükselme şansı yakalayacak.

G.Saray'da Boey gelişmesi!
TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol...
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Son dakika: MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetti! Feti Yıldız sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı |
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Boey gelişmesi! G.Saray'da Boey gelişmesi! 14:27
TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol... 14:24
Galatasaray'da Göztepe mesaisi! Galatasaray'da Göztepe mesaisi! 14:23
Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 13:04
Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A 12:59
TFF play-off tarihlerini belirledi! TFF play-off tarihlerini belirledi! 12:55
Daha Eski
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! 12:34
Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... 12:27
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! 12:16
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! 11:48
Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri 10:55
İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! 10:54