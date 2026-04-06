Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 13 iç saha maçında 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken yalnızca 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında yaşadı.

Bu sonuçlarla Göztepe, evinde kazanabileceği 39 puanın 24'ünü toplarken hücumda da etkili bir görüntü çizdi. İzmir ekibi bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

EVİNDE BEŞİKTAŞ'I YENDİ, FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDI

Göztepe, bu sezon iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekerken üç büyüklerin ikisine karşı da etkili bir performans ortaya koydu. İzmir ekibi, ligin ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İlerleyen haftalarda ise Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Şu ana kadar sahasında üç büyüklerin ikisi karşısında yenilgi yaşamayan Göztepe, 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray karşısında da benzer bir performans sergilemeyi hedefliyor.

EN BAŞARILI BEŞİNCİ TAKIM

Göztepe, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. İç sahada topladığı 24 puanla, bir maç eksiğine rağmen ligin en başarılı beşinci takımı konumunda yer alıyor.

Bu alanda zirvede Galatasaray bulunurken, onu Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor. İzmir temsilcisi, 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Beşiktaş'ı geride bırakarak sıralamada bir basamak daha yükselme şansı yakalayacak.