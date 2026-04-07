Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Galatasaray'ın hedefindeki o yıldız için harekete geçti!

Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazetecinin o haberine göre sarı-lacivertlilerin uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldız için transferde harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Birçok bölge için birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerde son olarak listeye bir dünya yıldızı girdi: Bernardo Silva.

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre kanarya ilk teması kurdu.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız on numara için elini çabuk tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Silva'yı ikna edebilmek için tüm şartlarını zorlayacak.

Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; La Liga devi Barcelona da bonservisini eline alacak olan Bernardo'yu listesine ekledi.

Silva'nın yeni takımıyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Transfermarkt Bernardo Silva'nın piyasa değeri 27 milyon euro.


9 YILDIR CITY'DE

Manchester City, 2017 yaz transfer döneminde Bernardo Silva'yı Monaco'dan 50 milyon euroya transfer etti. Tam 9 yıldır İngiliz ekibinin formasını giyen Portekizli oyuncu, takımın kaptanlığını da yapıyor.

