Fenerbahçe Galatasaray'ın hedefindeki o yıldız için harekete geçti!
Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazetecinin o haberine göre sarı-lacivertlilerin uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan o yıldız için transferde harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre kanarya ilk teması kurdu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız on numara için elini çabuk tutmayı planlıyor.
Fenerbahçe, Silva'yı ikna edebilmek için tüm şartlarını zorlayacak.
Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; La Liga devi Barcelona da bonservisini eline alacak olan Bernardo'yu listesine ekledi.
Silva'nın yeni takımıyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.
Transfermarkt Bernardo Silva'nın piyasa değeri 27 milyon euro.
9 YILDIR CITY'DE
Manchester City, 2017 yaz transfer döneminde Bernardo Silva'yı Monaco'dan 50 milyon euroya transfer etti. Tam 9 yıldır İngiliz ekibinin formasını giyen Portekizli oyuncu, takımın kaptanlığını da yapıyor.
