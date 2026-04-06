Ziraat Türkiye Kupası
Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! Kocaelispor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! Kocaelispor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Kocaelispor, evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 22:04
Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! Kocaelispor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Kocaelispor, evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 34'e çıkardı ve kendine 8. sırada yer buldu. RAMS Başakşehir ise puanını 44'e çıkararak 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

