Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten flaş açıklama: Maç bitti hala küfür ediliyor! Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 , 23:20 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 , 00:06 Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin 2. Başkanı Metin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Galatasaray

Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasına vefat eden Orhan Kaynak için taziye dileklerini sunarak başlayan Öztürk, "Yönetimler gelir geçer camialar kalır. Trabzon camiası hem bir futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür Trabzon yönetiminin anlamsız şekilde başlattığı bir kara propagandayla karşı karşıyayız. 2 ay önce alınmış bir futbolcu ile ilgili kendileriyle hiç alakası yok; parasını verdik aldık. İnanılmaz bir kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır'la ilgili bugün tamamen yönetimin provokasyonlarıyla asla Trabzon taraftarıyla alakası olmayan bir şekilde baştan sona Uğurcan Çakır provoke edildi. Bugün Uğurcan Çakır olmasaydı milli takımımız Amerika'ya gidemezdi. Bunu kimse unutmasın Uğurcan Çakır'ı yetiştiren Trabzon'dur; şükran borçluyuz" dedi.

'BU ÇİRKİNLİK TRABZON YÖNETİMİNE YAKIŞMADI'

Uğurcan Çakır'ın transfer sürecine ilişkin konuşmasını sürdüren Öztürk, "Kendileriyle oturduk bir transfer pazarlığı yaptık. Beklentilerinin çok üstünde bir ücretle aldık. Kendileri de bununla ilgili Uğurcan Çakır'a teşekkür ettiler. Ama bugün Uğurcan Çakır, yönetim eliyle psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldı. Şunu bilin ki bu çirkinlik Trabzon yönetimine yakışmadı. Biz sadece Trabzonlu değil, tüm takımları inanılmaz şekilde karşılıyoruz. Bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı. Yazıklar olsun; yakıştıramadık kendilerine. Aldıkları puanla seviniyorsa sevinmeye devam etsinler. Geldiğimizden beri bize küfür ediliyor. Şu an burada canlı yayındayken, içeride seyirci yokken hala bizle ilgili küfürlü şarkılar çalınıyor. Aynı şekilde yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun; bunların çoğunu ses kısmadan verdi" diye konuştu.