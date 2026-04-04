Stefan Savic: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık."

"Çok net fırsatlarımız vardı. Fişi erken çekebilirdik. Rakibimiz ilk fırsatında gol buldu. Pes edebilirdik ama etmedik, kollarımızı indirmedik, mücadelemizi sürdürdük ve karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

"Gelecek ile ilgili değil... Bir mesaj iletmek isterim; biz maç maç gitmeliyiz. Başarmak için tek yöntem budur. Maç maç gidersek, kampta başlayan sıkı çalışmanın karşılığını alırız, almaya başladık. Fatih Hocanın gelişiyle birlikte çok iyiye gidiyoruz. Tek tek teşekkür etmek istiyorum; hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize. Bizim de takım ve şehir olarak maç maç gitmek. Her maçı kendi içinde değerlendirmek. Bu şekilde başarı gelecektir."