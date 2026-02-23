CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hayrete düşüren gerçek! Avrupa dönüşü maçlarında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u mağlup etmenin sevincini sadece 3 gün yaşayabilen Cimbom'da o istatistik ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:34
Lider Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının bedelini Süper Lig'de ödedi.

Sabah'ın haberine göre, Cimbom Avrupa dönüşlerinde yaptığı kayıplarla takipçisi Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

23 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi ile toplam 14 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynadığı 9 maçta 10 puan yitirdi.

Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi.

Gilloise maçından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 kalan Galatasaray, tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi.

Cimbom'un, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.

Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.

