Galatasaray'da hayrete düşüren gerçek! Avrupa dönüşü maçlarında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u mağlup etmenin sevincini sadece 3 gün yaşayabilen Cimbom'da o istatistik ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:34
Liverpool zaferinin peşinden Beşiktaş ile berabere kalan Okan Buruk'un takımı, Ajax galibiyeti yaşadığı Amsterdam dönüşü Kocaeli'de 1-0 yenildi.
Gilloise maçından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 kalan Galatasaray, tarihi Juventus maçının sevincini 3 gün yaşayabildi.
Cimbom'un, Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.
Şu ana kadar Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarının toplamda yüzde 71'ini Avrupa dönüşü maçlarında yaşayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre oldu.
