Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler
Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ettiği Trendyol Süper Lig maçına damga vuran anlardan biri de siyah-beyazlıların Güney Koreli yıldızı Oh Hyeon-gyu'nün attığı gol oldu. 24 yaşındaki futbolcunun bu golü Güney Kore basınında kendine geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:07
CHOSUN: Hyeongyu Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü. Taraftarlar "Oh, Oh!" diye tezahürat yaptı.
INTER FOOTBALL: Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeongyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı. İlk maçından itibaren üst üste üç maçta gol atarak Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırdı.
YONHAP: Hyeongyu Oh Beşiktaş formasıyla üst üste üçüncü golünü atarak tarihe geçti. Güney Kore Milli Takımı forveti, transferinden sonra üç maç üst üste gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.
SBS: Hyeongyu Oh Beşiktaş'taki üçüncü maçında çok sert şutla gol attı. Güney Koreli futbolcu forvet olarak başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımının ligde 4. sıraya yükselmesinde pay sahibi oldu.
