CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ettiği Trendyol Süper Lig maçına damga vuran anlardan biri de siyah-beyazlıların Güney Koreli yıldızı Oh Hyeon-gyu'nün attığı gol oldu. 24 yaşındaki futbolcunun bu golü Güney Kore basınında kendine geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:07
Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi sahasında 4-0 mağlup etti.

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

Maça damga vuran anlardan biri de siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu'nün skoru tayin eden golü oldu.

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

Oh'un bu golü, Güney Kore basınında da kendine geniş yer buldu. Atılan manşetler ise şu şekilde:

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

CHOSUN: Hyeongyu Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü. Taraftarlar "Oh, Oh!" diye tezahürat yaptı.

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

INTER FOOTBALL: Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeongyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı. İlk maçından itibaren üst üste üç maçta gol atarak Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırdı.

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

YONHAP: Hyeongyu Oh Beşiktaş formasıyla üst üste üçüncü golünü atarak tarihe geçti. Güney Kore Milli Takımı forveti, transferinden sonra üç maç üst üste gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Güney Kore Oh Hyeon-gyu'nün golünü konuşuyor! İşte atılan manşetler

SBS: Hyeongyu Oh Beşiktaş'taki üçüncü maçında çok sert şutla gol attı. Güney Koreli futbolcu forvet olarak başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımının ligde 4. sıraya yükselmesinde pay sahibi oldu.

"Zirve neden hayal olsun? "
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım"
G.Saray'da flaş gerçek! Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 09:46
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 09:30
Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! 09:27
Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:17
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" "Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" 09:14
Hakan Akkaya'dan altın madalya! Hakan Akkaya'dan altın madalya! 09:09
Daha Eski
Samsun, Gümrük'ten geçemedi! Samsun, Gümrük'ten geçemedi! 00:58
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 00:58
Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58