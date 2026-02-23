CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 09:17
SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı canlı izle...

SMS Grup Sarıyerspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de kritik bir mücadelede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Sarıyerspor 31 puanla 16. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise -27 puanla 20. sırada bulunuyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu maç, özellikle küme düşme hattındaki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip. "SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta?" ve "Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Peki, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SMS GRUP SARIYERSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor maçı, 23 Şubat Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

SARIYERSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

SMS GRUP SARIYERSPOR - ADANADEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

