CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra yaşanan olaylar ve TFF'nin "Ayak oyunu" açıklamasıyla ilgili GSYİAD'da konuştu. İşte Özbekin tepki dolu sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 20:16 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 20:34
Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

İftar yemeğinde konuşan Özbek, TFF'nin yaptığı açıklamaya tepki dolu yanıt verdi.

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık."

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi! Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum."

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor!"

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz!"

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur! Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız."

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur. "

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

"Galatasaray'ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz."

Dursun Özbek'ten "Ayak oyunu" açıklaması yapan TFF'ye tepki!

Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız."

Beşiktaş-Göztepe | CANLI
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Rabia Karaca sessizliğini bozdu: Murat kötü bir adammış
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: B planımız...
Tekke'den Folcarelli açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 20:16
Sergen Yalçın: B planımız... Sergen Yalçın: B planımız... 19:27
N. Forest son dakika golüyle yıkıldı! N. Forest son dakika golüyle yıkıldı! 19:15
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkarıldı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkarıldı 18:59
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 18:31
"Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" 16:52
Daha Eski
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! 17:05
Beşiktaş-Göztepe | CANLI Beşiktaş-Göztepe | CANLI 17:10
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI İZLE F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI İZLE 17:23
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar 17:31
Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! 18:12
Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... 18:17