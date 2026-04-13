Milli para atıcı Aysel Özgan'ın hedefi zirvedeki yerini rekorlarla sağlamlaştırmak!

Milli para atıcı Aysel Özgan, eylül ayında Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırarak birinci olup Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota almayı hedefliyor.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Aysel Özgan, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile paralimpik oyunları ikinciliği ünvanlarını kazanan Özgan'ın, 2022'de Fransa'da yapılan Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puanla elde ettiği dünya rekoru o tarihten beri kırılamıyor.

Eylül ayında Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırmayı hedefleyen Özgan, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'ndaki havalı silahlar poligonunda haftanın 6 günü, günde yaklaşık 4 saatlik atış antrenmanları ve ardından kondisyon idmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

PARALİMPİK OYUNLARINDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Aysel Özgan, 2004 yılında kariyerine başladığını, ardından 2005'te milli sporcu olduğunu anlattı.

Başarının çok çalışmayla elde edileceğini belirten Özgan, "Ben 2005 yılından beri bu işin içindeyim ama hep Avrupa şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak istiyordum. Paralimpik oyunlarında derece yapmak istiyordum. Beşinci paralimpiklerde ancak derece yapabildim. Dünya şampiyonluğumu da 2022'de alabildim. İlk Avrupa şampiyonluğumu da 2018'de kazandım." dedi.

Özgan, bu yılki Dünya Şampiyonası'nda birinci olana paralimpik oyunları kotası verileceğini anımsatarak, bu organizasyonda kendisine ait dünya rekorunu kırıp birinci olmayı hedeflediğini aktardı.

Şampiyonalara hem zihinsel hem de bedensel olarak hazırlandığını vurgulayan Özgan, "Toplam 2,5 saat sabah antrenman yapıyorsam öğleden sonra 1,5 saate düşüyorum. Tabii onunla bitmiyor, kondisyonumuz var. Sağlığımla ilgili kondisyonla beraber hareketlerim var. Bir de yeme içmeme de dikkat ediyorum." diye konuştu.

ÖZGAN, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Benim hedefim Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda birinci olmak. Bu sene tekrar her şey yeniden başlıyor. İşte dünya şampiyonasında birinci, Avrupa şampiyonasında birinciyim. Paralimpik oyunlarında da birinci olursam benim için muhteşem olacak. Ondan sonra bakalım ne diyecek Allah."

Aysel Özgan, ayrıca tüm bedensel engellilere bir spor branşıyla uğraşmalarını tavsiye etti.