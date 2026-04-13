A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye konuk olacak!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında 14 Nisan'da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Gruptaki ilk iki maçında Malta'yı 3-0, Kuzey İrlanda'yı ise 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan milliler, averajla İsviçre'nin gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü mücadelesinde ise 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadı'nda yeniden İsviçre ile karşı karşıya gelecek.