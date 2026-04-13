HaberlerFutbol
Galatasaray ve Fenerbahçe; Fransız yıldız için kıyasıya rekabette!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki ezeli rakip, bu kez Fransız bir yıldız oyuncunun transferi için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 16:49
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer yarışında da hareketli anlar yaşanıyor.
Yeni sezon için planları sürdüren iki kulüp; defans hattına takviye yapmak adına yıldız bir isim için karşı karşıya geldi.
Fransız basınından Jeunes Footeux'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Pavard ile ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde yer alan detaylarda; Fenerbahçe ve Galatasaray, bonservisi Inter'de bulunan Fransız savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer için hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor.
Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi sürüyor. Al-Hilal ve Al-Nassr'ın Benjamin Pavard için somut adımlar attığı ifade edilirken, oyuncunun bu yaz Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Fransız futbolcunun, yüksek maaşlı tekliflere rağmen sportif hedefleri ön planda tuttuğu ifade edildi.