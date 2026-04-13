Fenerbahçe, kadın futbolunda da kadın basketbolunda da şampiyonluğa inanıyor!

Fenerbahçe Kulübünde kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, basketbolda sezonun dördüncü kupasına, futbolda da ilk şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ufuk Şansal, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi Altılı Final'de (EuroLeague) mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zaragoza yolculuğu öncesinde çok heyecanlı olduklarının altını çizen Ufuk Şansal, "Takımımız da bizler de çok heyecanlı. Önce Salamanca'ya hareket edeceğiz. Burada bir hazırlık maçı yapıp çarşamba günü Zaragoza'ya gideceğiz. Orada ilk maçları izleyip rakibimizi bekleyeceğiz. Daha önce kupayı 2 kez kazandık. 3. kez kazanarak ülkemize ve camiamıza hediye etmek istiyoruz. Oyuncularımız hazır, teknik ekibimiz hazır. Tam anlamıyla bu maçları bekliyoruz. Herkeste heyecan var, form düzeyimiz iyi. Tek eksiğimiz var, Kayla McBride bizimle olamayacak, seyahat edemiyor, aramızda olmayı çok isterdi ama ABD'de. Maçları yakından takip ediyor. Bütün sezon boyunca büyük destek ve güç verdi takımımıza. Altılı Final'de olamaması çok büyük eksiklik takımımız için. Onunla oynamak işimizi çok daha kolaylaştıracaktı. Yerine yeni transferimiz Breanna Stewart katıldı. Daha önce de EuroLeague şampiyonluğu yaşamış bir isim. Gücümüze güç katacak. İnşallah kupayı alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında göreve gelmelerinin ardından kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası kaldırdıklarını, lig şampiyonluğu yaşadıklarını hatırlatan Ufuk Şansal, bu süreci "İnanılmaz bir duygu." diyerek tarif etti.

Kadın takımının Türkiye'de çıktığı 3 kulvarda 31 maçta mağlubiyet yüzü görmediğinin altını çizen Şansal, "Buradaki başarı tamamen oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza ait. Geçmiş yönetimlerden gelen çok önemli emek var burada. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz sadece görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncuların yanında oluyoruz, destek veriyoruz, motive etmeye çalışıyoruz. Aralarındaki arkadaşlık çok güzel. Başkanımızın tabiriyle 'Tekmeye kafa atan' oyuncuların hepsi burada. Bu başarının en büyük mimarı oyuncularımız." açıklamasını yaptı.

"TÜRK SPORUNDA GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR YAŞANDI"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çıktığı 24 maçta 22 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider durumda bulunan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile ilgili konuşan Ufuk Şansal, takımın yoluna yenilgisiz devam etmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hem kadın basketbolu hem de kadın futbolunda Türkiye'de yenilgi yaşamadıklarını vurgulayan Şansal, şunları söyledi:

"Kadınlarımızla gurur duyuyorum. Hem basketbol hem de futbol takımımız çok iyi gidiyor. İnşallah sezonu da böyle tamamlarız. 2 hafta sonra Galatasaray'la deplasmanda oynayacağız. Onların bir maçı eksik, 7 puan fark var. Yüksekova maçlarını kazanırlarsa 4 puan farkla devam edecek yarış. Galatasaray'ı deplasmanda yenip işimizi rahatlatmak, nasipse erken tur atmak istiyoruz. Ama futbol bu, erken konuşmak istemiyorum, her türlü sonuç çıkabiliyor. Orada da hocamıza ve oyuncularımıza güveniyorum. Sezon başından bu yana çok emek harcadılar. Şu anda konsantre durumdalar, motivasyonları çok iyi. Orada da en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik, Martha Kok sakatlandı. Sezonu kapattı. Aramızda olsa daha rahat olabilirdik şu anda. Ama umarım orada da sezonu şampiyonlukla tamamlayıp, ilk şampiyonluğumuzu taraftarımıza, camiamıza armağan ederiz."

Kadın futbol takımının, Yüksekova Spor Kulübü'yle deplasmanda oynadığı maçta yaşananlara dikkati çeken Şansal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın futbolunda, daha doğrusu Türk sporunda görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Tüm Yüksekova'ya, Şemdinli'ye mal etmek istemediğimiz olaylar. Çok gergin bir atmosfer vardı. Tribünden yedek kulübemize atılan cisimler vardı. Bazıları oyuncularımıza, biri de hocamızın kafasına isabet etti. Zor şartlarda maçı kazandık. Bizim için de oradan galibiyetle dönmek önemliydi. Şu anda federasyondan maçla ilgili gelecek yaptırımları bekliyoruz. Zor şartlar altında oynadık. Tekrarlanmasını istemediğimiz olaylar."

"İNŞALLAH İKİ TAKIMLA DA 4'TE 4 YAPARAK BURADA KUPALARLA BİRLİKTE POZ VERİRİZ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın aldığı seçim kararıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ufuk Şansal, kendilerinin işlerine odaklandıklarının altını çizdi.

Sezon boyunca başkan Saran ve yönetim kurulunun desteğini hem kadın futbolu hem de kadın basketbolunda hissettiklerini dile getiren Şansal, "Başkanımız şubeleri hep yakından takip etti. Başarıya giden yolda kendisinin desteği çok büyüktü. Seçim sürecine bakmıyoruz, sadece işimize odaklandık. Sezon sonuna kadar görevimiz neyse onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kadın futbolunda ilk kez şampiyon olup kadın basketbolunda da Avrupa Ligi'ni kazanırız. Bu kupaları tüm camiamıza, başkanımıza, yönetimimize, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na da değinen Ufuk Şansal, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi'yle sürekli temas halinde olduklarını belirterek "Cem Bey çok başarılı işler yapıyor. İnşallah onlar da sezon sonunu şampiyonlukla tamamlayacak. Birlikte hayalimiz hem erkek hem de kadın takımlarımızın EuroLeague şampiyonu olması. Birlikte bu hayali kuruyoruz. Cem de bunu hak ediyor, basketbol şubesi bunu hak ediyor. Erkek basketbol takımının da EuroLeague şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum. Çok büyük emek veriyorlar, hepsini tebrik ediyorum. İnşallah iki takımla da 4'te 4 yaparak burada kupalarla birlikte poz veririz." şeklinde konuştu.

SON OLARAK TARAFTARLARA MESAJ VEREN ŞANSAL, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sürekli yanımızdalar, destek oluyorlar. Sezon boyunca enerjileriyle itici güç oldular. Sezon boyunca bir deplasman yasağı var, bu yasağın bir an önce kalkmasını istiyoruz. Basketbol seyircisinin artması gerekiyor. Bu da yasakla olmaz. Basketbol seyircisi salonlara girebilsin. Taraftarımız hep yanımızdaydı, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak taraftarlarımıza armağan ederiz."