Fenerbahçe Opet'e yeniden katılan Stewart: Bu, reddedemeyeceğim bir fırsattı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2022-23 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyerek ilk EuroLeague Women şampiyonluğunu kazanan takımın önemli aktörlerinden biri olan Breanna Stewart ile tekrar anlaşarak Zaragoza'da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi takıma kattı. 1.93 boyundaki ABD'li basketbolcu Fenerbahçe'ye duyduğu özlemini, ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli takımı takip edip etmediğini, o dönemki takımla şu anki takım arasındaki farkları, ABD'deki kadın basketbolu ile Avrupa'daki kadın basketbolu arasındaki farklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

2022-23 sezonundaki EuroLeague Women şampiyonluğunun ardından ayrıldığı Fenerbahçe Opet'e geri dönen Breanna Stewart bu süreçte Fenerbahçe'yi özlediğini belirterek, "Gerçekten özledim çünkü buraya gelme fırsatı doğduğunda heyecanlandım. Buradaki insanları tekrar görmek ve buraya gelmek için gerçekten çok heyecanlıydım, Bu bana mutluluk verici bir deneyim oluyor, şu an keyfini çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

''KALBİM DE FENERBAHÇE İÇİN ATIYORDU''

Forma giymediği dönemlerde de Fenerbahçe Opet'i takip ettiğini ifade eden 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Kesinlikle Fenerbahçe'yi olmadığım dönemlerde de takip ettim, özellikle EuroLeague müsabakalarını; çünkü onları her yerden izleyebiliyorsunuz, ulaşmak daha kolay oluyor. Tabii ki kalbim de Fenerbahçe için atıyordu o dönemler, onları destekliyordum" ifadelerini kullandı.

''ÖNCEKİ TAKIMLA BUGÜNKÜ TAKIM ARASINDA DA BAZI BENZERLİKLER VAR''

Türkiye'den ayrıldığı dönemdeki forma giydiği takımı ve şu andaki Fenerbahçe Opet takımını karşılaştıran Breanna Stewart, "Şu an birebir karşılaştırma için çok erken. Benim biraz daha antrenman yapmam, biraz daha takımla birlikte zaman geçirmem lazım ama önceki takımla şuanki takım arasında da bazı benzerlikler var. Yani iki takımda da gerçekten iyi bir derinliğimiz var rotasyonda ve kazanma kültürü olan oyuncular mevcut; hem o takımda mevcuttu hem bu takımda mevcut. Dolayısıyla o kazanma kültürünü bilip tekrar kazanma isteği olan bir takımın içerisinde olduğumu şimdiden söyleyebilirim" dedi.

''REDDEDEMEYECEĞİM BİR FIRSATTI BU''

Fenerbahçe Opet'in 15-19 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek EuroLeague Women Final Six öncesi kendisini yeniden transfer etmesini değerlendiren yıldız basketbolcu, "Aslında aklımda yoktu yani Avrupa'ya gelmek, Fenerbahçe'ye geri gelmek ama öyle bir teklif geldiğinde de gerçekten her şeyin uyum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Hem tarih olarak buraya gelip takımla hazırlık yapma sürecim olacaktı. Dolayısıyla bazı denk gelişler oldu, üst üste denk gelişler oldu ve bu, reddedemeyeceğim bir fırsattı" diye konuştu.

''DÜNYA GENELİNDE KADIN BASKETBOLUNUN GELİŞMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ''

ABD ve Avrupa basketbol arasındaki farkı da değerlendiren Stewart, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında yakınlıklar var, seviye de yaklaşıyor. Burada çünkü genel anlamda dünya genelinde kadın basketbolunun gelişmesi önemli, sadece bir iki ülkede değil. Türkiye'nin de Dünya Şampiyonası'na kaldığını biliyorum, o da Türk basketbolu için çok önemli. Avrupa'da, ABD'de ve dünya genelinde kadın basketbolunun gelişmekte olduğunu görüyoruz ve bu da gerçekten çok önemli bizim için."