ikas Eyüpspor-Samsunspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattında olması sebebiyle ikas Eyüpsor için bu maç kritik önem taşıyor. İki ekipte Trendyol Süper Lig'de son haftalarda kötü giden gidişatı sonladırmak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

İKAS EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Anıl, Claro, Umut, Talha, Radu, Calegari, Baran Ali, Legowski, Andre, Metehan

Samsunspor: Okan, Yunus, Drongelen, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Yalçın, Emre, Ndiaye, Mouandilmadji

İKAS EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Samsunspor karşılaşması saat 20.00'de başladı.

İKAS EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip ediyor.