Aras Kargo, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde 3-1 yendiği Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Aras Kargo, play-off 5-6 etabına yükselerek yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkını kazandı.

Bursa'da oynanan ikinci maçta 17-25, 17-25 ve 19-25'lik setlerle rakibini mağlup eden İzmir temsilcisi büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Suphi Doğancı önderliğinde Avrupa hedefine ulaşan Aras Kargo'nun 5-6 etabındaki rakibi Galatasaray oldu. Galatasaray ile Aras Kargo arasındaki ilk maç 17 Nisan'da İzmir'de ikinci randevu ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü ve son müsabaka 22 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aras Kargo Spor Kulübü, tarihinde ilk kez Avrupa'da. Tarihi 3 sene. Merhaba Avrupa, biz geldik. Bu güzel takıma, bu güzel İzmir'e Avrupa çok yakışacak" ifadelerine yer verildi.

Aras Kargo önümüzdeki yıl CEV veya Challenge Kupası'nda mücadele edecek.