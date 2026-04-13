Premier Lig'de Arsenal kaybetti, Manchester City umutlandı!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

Premier Lig lideri Arsenal, 32. hafta mücadelesinde sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında Manchester City'yi umutlandırdı.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, 11 haftadır yenilmeyen Bournemouth'a Emirates Stadı'nda Eli Kroupi ve Alex Scott'un golleriyle yenildi. Başkent temsilcisinin tek golünü penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

Deplasmanda Chelsea'ye konuk olan Manchester City, Nico OReilly, Marc Guehi ve Jeremy Doku'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ertelenen Cyrstal Palace ve bu hafta Arsenal maçlarından kayıpsız ayrılmaları halinde bitime 5 hafta kala başkent ekibiyle puanları eşitleyecek.

Liverpool sahasında ağırladığı Fulham'ı 17 yaşındaki Rio Ngumoha ve sezon sonunda takımdan ayrılacak Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde 13 haftadır kazanamayan Tottenham ise deplasmanda Sunderland'e 1-0 yenilerek küme düşme hattına girdi.

Ligde 32. haftanın ardından Arsenal 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City 64, Manchester United ve Aston Villa 55 puanla başkent ekibini takip ediyor.

BARCELONA GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Espanyol'u Ferran Torres (2), Lamine Yamal ve Marcus Rashford'un golleriyle 4-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Real Madrid ise sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Federico Valverde, konuk takımın golünü ise Thomas Lemar attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Villarreal, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 yenerken, Atletico Madrid, Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu.

Ligin 31. haftasında 79 puana sahip Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 9'a çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. İki takımın ardından Villarreal 61, Atletico Madrid 57 puanla sıralandı.

7 GOLLÜ MAÇTA 3 PUAN INTER'İN

Serie A'da lider Inter, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 4-3 yenerken, Milano temsilcisine galibiyeti getiren golleri Marcus Thuram (2) ve Denzel Dumfries (2) attı.

Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Napoli, 1. dakikada geriye düştüğü maçta deplasmanda Parma ile 1-1 berabere kalırken, Milan ise sahasında Udinese'ye 3-0 yenildi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 57. dakikada oyundan çıktığı maçta Juventus, Jeremie Boga'nın golüyle Atalanta deplasmanından galibiyetle döndü.

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise sahasında ligin son sırasındaki Pisa'yı 3-0'lık skorla geçti.

Ligin 32. haftasında Inter, 75 puanla zirvedeki yerini korudu. Napoli 66, Milan 63, Juventus 60 puanla sıralandı.

BAYERN MÜNİH'TEN GOL REKORU

Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro'nun golleriyle 5-0 yendi.

Bavyera temsilcisi, bu sezon 105 gole ulaşarak bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı. Bir önceki rekor da 1971-1972 sezonunda 101 golle Bayern Münih'e aitti.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, Robert Andrich'in attığı golle deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Konuk takımda Salih Özcan, 76. dakikada Jobe Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Stuttgart, sahasında Hamburg'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Leipzig de Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.

Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Cenk Özkacar, takımı Köln'ün sahasında Werder Bremen'i 3-1 yendiği karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bayern Münih, 29 haftası geride kalan ligde 76 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 64, Stuttgart ve Leipzig 56'şar puan topladı.

BERKE ÖZERLİ LİLLE, FARKLI KAZANDI

Ligue 1'de kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, deplasmanda karşılaştığı Toulouse'u 4-0 yendi.

Üst sıralar için mücadele eden Olimpik Marsilya da sahasında Metz'i 3-1 mağlup etti.

Lider PSG ile en yakın takipçisi Lens arasında bu hafta oynanması gereken maç, Paris ekibinin Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş eşleşmesi nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Ligin 29. haftasında PSG, iki maç eksiğine rağmen 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 59, Lille 53, Marsilya 52 puan elde etti.