Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Özbelsan Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz"

Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Taşdemir, ayrıca 13 yaş altı takımının geçirdiği trafik kazası hakkında önemli ifadelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 19:06 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 19:10
Özbelsan Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz"

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a 3-1 yenilen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktör İsmet Taşdemir, üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, karşılaşma öncesinde 13 yaş altı takımından 4 futbolcularının trafik kazası geçirdiğine dikkati çekerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Taşdemir, futbolculardan 3'ünün durumunun iyi olduğunu 1'inin ise yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getirdi.

İSMET TAŞDEMİR'İN MAÇA DAİR AÇIKLAMALARI

"İç sahada, çok gol kaçırdığımız bir maç, yapamadık, üzgünüz. Kalan üç maçta elimizden geleni yapacağız, ligi iyi tamamlamaya çalışacağız. Okan Erdoğan'ın sakatlanması ve Mert Çelik'in ısınmadan maça girmesi oyunumuzu etkiledi. Okan iyi bir oyuncu ve çok aradık. 25 oyuncumuz var ama gerçek anlamda kısıtlı bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum.

Bu kısıtlı kadroya rağmen iyi işler yaptığımızı ama yetemediğimizi düşünüyorum. Üç maçımız kaldı ve zaten zor bir hayalin peşinden koşuyorduk. İşin açıkçası bu hayal biraz daha zorlaştı. Sezon bittikten sonra ya da bitmeden yönetimimizle yapacağımız toplantıda hedef birlikteliğine varacağız. Ama yarının ne getireceği belli olmaz, sonuçta bir kulüp politikası var, işin maddi boyutu var.

İnşallah en kısa sürede yönetimimizle ve başkanımızla bir araya geleceğiz. Ben buradayım benlik bir durum yok ama istediğimiz şartlar oluşursa seneye bu sıkıntıları yaşamayacağımız, çok daha iyi oyun oynayabileceğimiz, çok daha iyi bir kadro oluşturabilirsek buradayım ama olmazsa burada durmamızın anlamı kalmayacak."

İLYAS ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI

Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten İstanbulspor antrenörü Öztürk, "Yaptığımız çalışmaların neticesini aldık. Akan oyunda adam adama oynadık. Zaman zaman aksiyonlarda hatalar da yaptık, rakibimiz pozisyon buldu ama değerlendiremedi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirip golle sonuçlandırdık. 3 puanla ayrılıyoruz çok mutluyuz." diye konuştu.

Öztürk, Sivasspor'a kalan maçlarında başarı diledi.

