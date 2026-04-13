Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray puan farkına rağmen zirvede kalırken, Fenerbahçe aldığı kritik galibiyetle takibini sürdürdü, Trabzonspor ise puan kaybıyla yarışta geride kaldı. Yapay zeka son 5 hafta için şampiyonluk tahminini yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 15:06
Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Süper Lig'de 2025/26 sezonunda son düzlüğe girilirken zirve yarışı iyice kızıştı.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı farklı sonuçlarla kapattı.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile puanları paylaşırken Galatasaray sahasında Kocaelispor karşısında beraberlikle yetindi.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 4-0'lık galibiyet alarak yarışta iddiasını güçlendirdi.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Bu sonuçların ardından lider Galatasaray 68 puana ulaşırken, onu 66 puanla Fenerbahçe ve 64 puanla Trabzonspor takip etti.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Ligde son 5 haftaya girilirken yapay zeka destekli analizler de güncellendi.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Euro Club Index verilerine göre sezon sonunda oluşması beklenen tabloya göre Galatasaray'ın 80 puanla şampiyonluk ihtimali %79.3 olarak hesaplanıyor.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Fenerbahçe'nin puan tahmini 77'ye yükselirken şampiyonluk şansı %19.6'ya çıktı.

Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!

Trabzonspor'un ise 73 puanla ligi üçüncü sırada bitirmesi ve şampiyonluk ihtimalinin %1.1 seviyesinde kalması öngörülüyor.

