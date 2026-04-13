Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini!
Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray puan farkına rağmen zirvede kalırken, Fenerbahçe aldığı kritik galibiyetle takibini sürdürdü, Trabzonspor ise puan kaybıyla yarışta geride kaldı. Yapay zeka son 5 hafta için şampiyonluk tahminini yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 15:06
Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 4-0'lık galibiyet alarak yarışta iddiasını güçlendirdi.
Bu sonuçların ardından lider Galatasaray 68 puana ulaşırken, onu 66 puanla Fenerbahçe ve 64 puanla Trabzonspor takip etti.
Ligde son 5 haftaya girilirken yapay zeka destekli analizler de güncellendi.
Euro Club Index verilerine göre sezon sonunda oluşması beklenen tabloya göre Galatasaray'ın 80 puanla şampiyonluk ihtimali %79.3 olarak hesaplanıyor.
Fenerbahçe'nin puan tahmini 77'ye yükselirken şampiyonluk şansı %19.6'ya çıktı.
Trabzonspor'un ise 73 puanla ligi üçüncü sırada bitirmesi ve şampiyonluk ihtimalinin %1.1 seviyesinde kalması öngörülüyor.
