Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Suarez, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer aldı.

Sporting ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.