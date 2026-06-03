Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Sporting'in yıldız golcüsü Luis Suárez ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi ise seçim sonuçlarına ve kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerine bağlı olacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 20:46
28 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinin formasını 53 resmi maçta giydi.
Suarez, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer aldı.
Sporting ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
F.Bahçe'de başkan adayı Hakan Safi transferi bitirdiğini resmen açıkladı.
"Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim." dedi.
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