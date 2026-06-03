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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Sporting'in yıldız golcüsü Luis Suárez ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi ise seçim sonuçlarına ve kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerine bağlı olacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 20:46
Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday isimlerden Hakan Safi'nin, dikkat çeken bir transferi bitirdi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, Sporting'in golcü futbolcusu Luis Suarez ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

28 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinin formasını 53 resmi maçta giydi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Suarez, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

Sporting ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! Hakan Safi anlaşma sağladı

F.Bahçe'de başkan adayı Hakan Safi transferi bitirdiğini resmen açıkladı.

"Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim." dedi.

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