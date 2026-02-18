Özbelsan Sivasspor, ligde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 19 Şubat'ta deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Sivasspor'da tedavisine devam edilen Uğur Çiftçi, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya giden Sivas temsilcisi, sezonda 7 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.
Adana Demirspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.