CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor, ligde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak!

Özbelsan Sivasspor, ligde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:53
Özbelsan Sivasspor, ligde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 19 Şubat'ta deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Sivasspor'da tedavisine devam edilen Uğur Çiftçi, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya giden Sivas temsilcisi, sezonda 7 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

Adana Demirspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan 168 hadsize sert tepki
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 13:57
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Daha Eski
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03
Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! 12:12
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 12:15
Trabzonspor deplasmanda daha farklı! Trabzonspor deplasmanda daha farklı! 13:30