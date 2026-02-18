CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'u Konferans Ligi maçı için gittiği Üsküp'te taraftarlar karşıladı!

Samsunspor'u Konferans Ligi maçı için gittiği Üsküp'te taraftarlar karşıladı!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda, Shkendija ile oynayacağı maç için gittiği Kuzey Makedonya'da Samsunspor'u taraftarlar karşıladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 16:27
Samsunspor'u Konferans Ligi maçı için gittiği Üsküp'te taraftarlar karşıladı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile oynayacağı karşılaşma için gittiği Kuzey Makedonya'da taraftarlar tarafından karşılandı.

Nuri Asan Tesisleri'nden ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e hareket etti. Samsun ekibi, yerel saatle 12.30 sıralarında Üsküp Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında takımı, Samsunspor taraftarları karşıladı.

Takımları lehine tezahürat yapan kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolculara başarı dileğinde bulundu.

Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang…
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! 15:03
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! 15:22
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
Daha Eski
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! 14:53