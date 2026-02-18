Samsunspor'u Konferans Ligi maçı için gittiği Üsküp'te taraftarlar karşıladı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile oynayacağı karşılaşma için gittiği Kuzey Makedonya'da taraftarlar tarafından karşılandı.

Nuri Asan Tesisleri'nden ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e hareket etti. Samsun ekibi, yerel saatle 12.30 sıralarında Üsküp Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında takımı, Samsunspor taraftarları karşıladı.

Takımları lehine tezahürat yapan kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolculara başarı dileğinde bulundu.