Ziraat Türkiye Kupası
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası

TOFAŞ-Beşiktaş GAİN CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 18:30
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası

Ziraat Bankası Erkekler Basketbol Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN, çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor.

TOFAŞ İLE BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçı, 18 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de başladı.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN arasındaki Ziraat Bankası Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NASIL İZLENİR?

TOFAŞ-Beşiktaş GAİN Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı A Spor ekranlarında sporseverlerle buluşuyor.

ASpor CANLI YAYIN

