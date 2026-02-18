CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

EuroLeague Women yarı final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet ile Spar Girona karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak avantajlı skoru cebine koymayı amaçlayan Fenerbahçe Opet, kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 18:40
Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

EuroLeague Women yarı final play-in turunda kritik bir randevu kapıda. Fenerbahçe Opet, ilk maçta İspanyol temsilcisi Spar Girona'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde alacağı güçlü bir skorla rövanş öncesi avantajı hanesine yazdırmanın peşinde. Final yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe Opet, bir kez daha kupayı müzesine götürme hedefiyle parkeye çıkacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi basketbolseverler ise maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Women yarı final play-in ilk karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı FBTV ve Fenerbahçe YouTube ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA)

Sayı: 84.3 - 78.4

Ribaund: 38.6 - 38.8

Asist: 25.6 - 19.9

Top çalma: 11 - 8.8

Blok: 3 - 2.6

İki sayılık: %60.6 - %53.1

Üç sayılık: %36.2 - %29.4

Serbest atış: %84.9 - %80.3

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA)

Sayı: Iliana Rupert 15.2 - 17.7 Mariam Coulibaly

Ribaund: Julie Allemand 6.4 - 7.2 Mariam Coulibaly

Asist: Julie Allemand 7.5 - 4.5 Juste Jocyte

Verimlilik: Emma Meesseman 19.9 - 19.3 Mariam Coulibaly

ASpor CANLI YAYIN

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde!
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 18:49
Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları 18:40
Gol düellosunda kazanan Çorum FK Gol düellosunda kazanan Çorum FK 16:49
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı detayları Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı detayları 17:54
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 18:03
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları 18:19
Daha Eski
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! 15:03
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! 15:22
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02