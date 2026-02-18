CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada tur biletini almayı hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi heyecan giderek artarken, "Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı canlı izle" konusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 18:19
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası çeyrek final etabında basketbol tutkunlarını heyecanlandıran bir eşleşme sahne alıyor. Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada kaybedenin ikinci şansı olmayacak. Bu nedenle iki ekip de sahaya maksimum odaklanma ve yüksek tempoyla çıkmayı hedefliyor. Yarı final biletini kapmak isteyen tarafın kim olacağı merakla beklenirken, basketbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
